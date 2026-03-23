Частная охрана в РФ сможет получать боевое оружие при защите объектов от БПЛА
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому частные охранные организации получили возможность получать боевое стрелковое оружие для защиты объектов инфраструктуры от беспилотников. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Такое право у организаций появилось на время проведения спецоперации. Компании должны быть учреждены стратегическими предприятиями, госкомпаниями, госкорпорациями, субъектами естественных монополий, чтобы получать оружие. Кроме того, под действие закона подпадают структуры, работающие на объектах из перечня критически важных, объектах высшего приоритета, а также тех, где необходима антитеррористическая защита.
Специалисты будут получать оружие во временное пользование. Закон в том числе определяет порядок обращения сотрудников в Росгвардию, чтобы получить и вернуть оружие. ЧОО также смогут приобретать служебное оружие.
Законопроект внесли в Госдуму в конце января. Тогда председатель комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев объяснил, что с начала спецоперации противник продолжает предпринимать диверсионно-террористические атаки на объекты топливно-энергетического комплекса и другие стратегически важные предприятия с помощью беспилотников. В частности, с начала 2024 г. было зафиксировано более 920 атак на объекты ТЭКа.