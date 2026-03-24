Главная / Общество /

В Ивановской области задержали подозреваемых в незаконном обороте 1 млрд рублей

Ведомости

Полиция задержала подозреваемых в организации незаконного оборота 1 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержанных подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере, а также в создании и участии в преступном сообществе (ст. 172, ст. 187 и ст. 210 УК РФ).

По данным МВД, сообщество состояло из 15 человек, ими руководили жители Ивановской и Московской областей. Они организовали незаконный оборот средств в размере более 1 млрд руб. в обход банковской системы. 

Для этого участники организации использовали несколько схем. В частности, вывод денег за пределы РФ с использованием подконтрольных иностранных коммерческих организаций с конвертацией в криптовалюту. За такие услуги они брали с клиентов комиссию, получив в качестве дохода свыше 125 млн руб.

В мае 2025 г. Волк сообщала, что 10 жителей Москвы подозреваются в легализации незаконных доходов от наркотиков через иностранные банковские карты. Они использовали банковские карты, оформленные на иностранных граждан и успели легализовать не менее 1 млрд руб.

