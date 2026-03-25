Собянин сообщил об уничтожении 11-го летевшего на Москву беспилотника

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что над регионом сбили 56 беспилотников. Загорелся порт в Усть-Луге, в Выборге повреждена кровля жилого дома. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов информировал о заседании оперштаба по ликвидации последствий атаки БПЛА в Кронштадте.