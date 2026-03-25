Собянин сообщил об уничтожении 11-го летевшего на Москву беспилотника
Число сбитых беспилотников, летевших в направлении Москвы, достигло 11. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Десять БПЛА были уничтожены в течение последних 40 минут. Еще один – ночью.
По данным Минобороны, за ночь дежурные средства ПВО сбили 389 украинских БПЛА над регионами России. Воздушные цели были поражены над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей, Московского региона и Крымом.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что над регионом сбили 56 беспилотников. Загорелся порт в Усть-Луге, в Выборге повреждена кровля жилого дома. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов информировал о заседании оперштаба по ликвидации последствий атаки БПЛА в Кронштадте.