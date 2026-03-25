Верховный суд рассмотрит иск о признании «Мемориала» экстремистской организацией
Верховный суд РФ рассмотрит иск о признании международного общественного движения «Мемориал»
Поясняется, что заседание пройдет в закрытом режиме.
Еще в декабре 2021 г. сообщалось, что ВС удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал» и его структур. До этого организация была признана Минюстом НКО – иностранным агентом и неоднократно штрафовалась за нарушение соответствующего законодательства.
После решения суда председатель правления международного «Мемориала» Ян Рачинский заявлял о намерении его обжаловать. В дальнейшем апелляционная инстанция Верховного суда признала ликвидацию законной, а 22 марта суд отказался приостановить исполнение решения о ликвидации общества.