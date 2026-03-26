Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

МВД объяснило трудности в оформлении загранпаспортов техпроблемами в МФЦ

Ведомости

Трудности в оформлении загранпаспортов, возникшие у граждан РФ в последнее время, связаны с техническими проблемами в МФЦ, а также изменениями в правилах пересечения границы детьми до 14 лет. Об этом сообщило МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что с 20 января ребенок больше не может выехать из России в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Теперь требуется оформление отдельного загранпаспорта либо сведения о нем должны иметься в загранпаспорте его родителя. Кроме того, по данным МВД, из-за технических сложностей, возникших в МФЦ, гражданам необходимо обращаться непосредственно в подразделения по вопросам миграции лично или через портал «Госуслуги».

Министерство также напомнило, что основной массив обращений граждан для оформления загранпаспортов традиционно приходится на предотпускной сезон – с марта по сентябрь. В целом количество загранпаспортов, выданных взрослому населению страны в январе – феврале, выросло на 15% по сравнению с тем же периодом 2025 г.

«Московский комсомолец» 24 марта писал, что миграционные отделы МВД Москвы оказались полностью загруженными при оформлении загранпаспорта. По данным газеты, желающие оформить заграничный паспорт в столице могут сделать это через МФЦ, напрямую через МВД и через «Госуслуги».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её