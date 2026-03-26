МВД объяснило трудности в оформлении загранпаспортов техпроблемами в МФЦ
Трудности в оформлении загранпаспортов, возникшие у граждан РФ в последнее время, связаны с техническими проблемами в МФЦ, а также изменениями в правилах пересечения границы детьми до 14 лет. Об этом сообщило МВД РФ.
В ведомстве пояснили, что с 20 января ребенок больше не может выехать из России в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Теперь требуется оформление отдельного загранпаспорта либо сведения о нем должны иметься в загранпаспорте его родителя. Кроме того, по данным МВД, из-за технических сложностей, возникших в МФЦ, гражданам необходимо обращаться непосредственно в подразделения по вопросам миграции лично или через портал «Госуслуги».
Министерство также напомнило, что основной массив обращений граждан для оформления загранпаспортов традиционно приходится на предотпускной сезон – с марта по сентябрь. В целом количество загранпаспортов, выданных взрослому населению страны в январе – феврале, выросло на 15% по сравнению с тем же периодом 2025 г.
«Московский комсомолец» 24 марта писал, что миграционные отделы МВД Москвы оказались полностью загруженными при оформлении загранпаспорта. По данным газеты, желающие оформить заграничный паспорт в столице могут сделать это через МФЦ, напрямую через МВД и через «Госуслуги».