МВД объяснило трудности в оформлении загранпаспортов техпроблемами в МФЦ

В ведомстве пояснили, что с 20 января ребенок больше не может выехать из России в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Теперь требуется оформление отдельного загранпаспорта либо сведения о нем должны иметься в загранпаспорте его родителя. Кроме того, по данным МВД, из-за технических сложностей, возникших в МФЦ, гражданам необходимо обращаться непосредственно в подразделения по вопросам миграции лично или через портал «Госуслуги».