Мантуров: ведомства проработают запрет вейпов в РФ
Нескольким ведомствам было поручено проработать возможность запрета применения и оборота вейпов в России. Об этом сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров на полях XXXV съезда РСПП.
«Соответствующее поручение дано ведомствам, которые отвечают за эти вопросы, в том числе и Минздрав, Министерство экономического развития, Министерство финансов, для того чтобы прийти к общему знаменателю», – сказал Мантуров.
По его словам, этот вопрос активно обсуждался и все члены комиссии высказались в поддержку данного направления. Предстоит регуляторная работа, которая должна последовательно привести к введению запрета.
Мантуров также подтвердил, что госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу о запрете вейпов.
О том что Госкомиссия поддержала инициативу полного запрета производства, импорта и оборота в России электронных сигарет и вейпов, а также жидкостей для их наполнения, «Ведомости» писали со ссылкой на три источника 25 марта. После решения Госкомиссии будет разработка соответствующего законопроекта, сказал один из собеседников.