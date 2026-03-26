Умер заслуженный артист России Петр Складчиков

Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»
Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»

Заслуженный артист России Петр Складчиков скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного академического малого театра.

«Настоящий мастер эпизода, любой его выход в спектакле – это запоминающийся образ. Его голос и фактуру, раз увидев, совершенно невозможно забыть», – говорится в сообщении.

О дате и месте прощания станет известно позже, отметили в Театре.

Петр Складчиков родился 12 июля 1950 г. В 1975 г., после выпуска из высшего театрального института имени М.С. Щепкина, был приглашен в труппу Малого театра. На сцене Малого театра Складчиков сыграл более 90 ролей.

Складчиков также снимался в кино и на телевидении. В числе фильмов с его участием – «Мы из джаза», «Дуэнья», «Берег его жизни», «Кратчайшее расстояние», «Дневной поезд», «Бесы», «Тайна Снежной Королевы», «Маршалы революции», «Великие династии», «Золотой теленок», «Русское средство», «Приключения солдата Ивана Чонкина», «Золотые небеса» и др. Снимался в сериалах «Гражданин начальник-2», «Путейцы», Петля», «Час Волкова-3», «Москва. Центральный округ-3», «Сыщик Самоваров», «Дежурный ангел-2», «Анна Каренина. История Вронского».

