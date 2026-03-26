Умер заслуженный артист России Петр Складчиков

Складчиков также снимался в кино и на телевидении. В числе фильмов с его участием – «Мы из джаза», «Дуэнья», «Берег его жизни», «Кратчайшее расстояние», «Дневной поезд», «Бесы», «Тайна Снежной Королевы», «Маршалы революции», «Великие династии», «Золотой теленок», «Русское средство», «Приключения солдата Ивана Чонкина», «Золотые небеса» и др. Снимался в сериалах «Гражданин начальник-2», «Путейцы», Петля», «Час Волкова-3», «Москва. Центральный округ-3», «Сыщик Самоваров», «Дежурный ангел-2», «Анна Каренина. История Вронского».