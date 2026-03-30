Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Володин: в сфере строительства работает 13-15% мигрантов

Только 13–15% иностранных граждан заняты в сфере строительства. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, обсуждается нехватка рабочей силы для исполнения контрактов в строительной отрасли.

«Тема звучит от Министерства строительства и ЖКХ. Связывают в том числе с ужесточением миграционной политики», – уточнил спикер ГД, обратив внимание на невысокую занятость мигрантов в этой сфере.

Володин подчеркнул, что правовое поле в вопросах миграции сформировано. Принято 22 федеральных закона, которые необходимо исполнять. По его словам, чтобы решить проблемы в строительной отрасли, нужно «правильно заняться решением задачи повышения производительности труда и престижа рабочих профессий, подготовки профессиональных кадров».

«Да, это сложнее, чем привлечение рабочей силы из-за рубежа (кстати, как показывает опыт, сейчас ее нельзя назвать дешевой). Но этим необходимо заниматься», – подчеркнул председатель нижней палаты.

В начале марта аудитор Счетной палаты (СП) РФ Елена Бойцова сообщала, что в сфере дорожного обслуживания ежегодно не хватает порядка 12 000 сотрудников. Речь идет о специалистах с высшим и средним профессиональным образованием. По данным ФАУ «Росдорнии» Федерального дорожного агентства на 2025 г., потребность в дорожных кадрах в РФ достигает более 12 500 человек. Из них с высшим образованием – не менее 4000 человек, со средним профессиональным и без образования – не менее 8500 человек.

25 марта глава департамента по вопросам миграционной политики и социального обеспечения индийского МИДа Прашант Пизе заявлял, что Индия выражает готовность увеличить число трудовых мигрантов, приезжающих на работу в Россию. По его словам, все зависит от спроса со стороны РФ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её