Володин: в сфере строительства работает 13-15% мигрантов

В начале марта аудитор Счетной палаты (СП) РФ Елена Бойцова сообщала, что в сфере дорожного обслуживания ежегодно не хватает порядка 12 000 сотрудников. Речь идет о специалистах с высшим и средним профессиональным образованием. По данным ФАУ «Росдорнии» Федерального дорожного агентства на 2025 г., потребность в дорожных кадрах в РФ достигает более 12 500 человек. Из них с высшим образованием – не менее 4000 человек, со средним профессиональным и без образования – не менее 8500 человек.