Главная / Общество /

В Генштабе уточнили срок явки в военкомат после получения повестки

Ведомости

Призывники должны прийти в военкомат не позже чем через 30 дней с момента размещения повестки в реестре. Об этом сообщил в интервью газете »Красная звезда» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

«При этом в соответствии с принятыми изменениями дата явки по повестке военного комиссариата не может превышать 30 дней с даты ее размещения в реестре направленных (врученных) повесток, что в должной мере исключает возможные негативные последствия для гражданина», – сказал он.

Бурдинский напомнил, что граждан будут вызывать на необходимые мероприятия в течение всего календарного года. При этом они будут отправляться на место прохождения военной службы, как и до этого, дважды в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

28 марта заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский говорил, что медицинское свидетельствование, психологический отбор и предоставление отсрочек от призыва на военную службу будут проводиться в течение всего года. Он уточнил, что добровольцы, которые не менее полугода участвовали в боевых действиях и прошли службу в Донецкой и Луганской народных республиках, освобождаются от призыва на военную службу.

29 декабря 2025 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о первом круглогодичном призыве на военную службу. Число призывников составит 261 000 человек.

