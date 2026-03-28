Политика

Генштаб: отсрочки от призыва в армию предоставляются весь год

Ведомости

Медицинское свидетельствование, психологический отбор и предоставление отсрочек от призыва на военную службу будут проводиться в течение всего года. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский, передает «РИА Новости».

Он уточнил, что добровольцы, которые не менее полугода участвовали в боевых действиях и прошли службу в Донецкой и Луганской народных республиках, освобождаются от призыва на военную службу. На время пребывания в добровольческих формированиях гражданам предоставляется отсрочка от призыва.

29 декабря 2025 г. президент России Владимир Путин подписал указ о первом круглогодичном призыве на военную службу. Согласно документу, призыв россиян в возрасте от 18 до 30 лет на военную службу будет осуществляться с 1 января по 31 декабря этого года. Число призывников составит 261 000 человек.

Законопроект о круглогодичном призыве в июле прошлого года внесли депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Красов. В пояснительной записке говорилось, что изменения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу».

