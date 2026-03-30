Общество

Умер участник комик-труппы «Маски» Владимир Комаров

Ведомости

На 63-м году жизни скончался украинский актер, участник комик-труппы «Маски» Владимир Комаров. Причиной стала сердечная недостаточность, сообщил Театр «Маски» в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Отмечается, что церемония прощания с актером пройдет 1 апреля.

Комаров родился 29 февраля 1964 г. в Кировоградской области. В школьные годы начал заниматься пантомимой. После окончания средней школы поступил в Одесский институт пищевой промышленности имени М.В. Ломоносова, где проучился один семестр. Следующие три года служил матросом на Северном Флоте. С 1984 по 1987 г. он работал актером Ансамбля пантомимы и клоунады «Маски» при Одесской областной филармонии. С 1987 по 1989 г. – актер Киевского эстрадного театра «Шарж», а в 1989 г. снова вернулся в «Маски», где снимался в сериалах, художественных фильмах и работал на сцене до 2002 г.

В конце 2002 г. Комаров вновь покинул комик-труппу «Маски» и создал комик-дуэт «Одеколон» вместе с Алексеем Агопьяном. В 2024 г. вновь вернулся в «Маски», – в социальных сетях комик-труппы появились афиши с участием Комарова.

