Умер участник комик-труппы «Маски» Владимир Комаров

Комаров родился 29 февраля 1964 г. в Кировоградской области. В школьные годы начал заниматься пантомимой. После окончания средней школы поступил в Одесский институт пищевой промышленности имени М.В. Ломоносова, где проучился один семестр. Следующие три года служил матросом на Северном Флоте. С 1984 по 1987 г. он работал актером Ансамбля пантомимы и клоунады «Маски» при Одесской областной филармонии. С 1987 по 1989 г. – актер Киевского эстрадного театра «Шарж», а в 1989 г. снова вернулся в «Маски», где снимался в сериалах, художественных фильмах и работал на сцене до 2002 г.