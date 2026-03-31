Песков: РФ не признает решение ЕСПЧ о компенсации историку Дмитриеву
Россия не признает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации в размере 2000 евро возглавлявшему местный «Мемориал»
ЕСПЧ счел процесс Дмитриева необъективным.
«Нет, не имеет», – ответил представитель Кремля на вопрос, имеет ли решение ЕСПЧ какое-то значение для России.
В декабре 2025 г. пленум Верховного суда (ВС) РФ признал утратившим силу свое постановление о применении Европейской конвенции о защите прав человека. Имеется в виду постановление пленума ВС РФ от 27 июня 2013 г. №21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и протоколов к ней». Этот же документ исключает из других своих постановлений упоминание о конвенции и ЕСПЧ.
С сентября 2022 г. Россия перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека. В конце сентября 2025 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.
Уголовное дело против Дмитриева было возбуждено в 2016 г. Его обвиняли в развратных действиях в отношении приемной дочери, изготовлении детской порнографии и хранении частей оружия. В 2018 г. Петрозаводский суд оправдал историка по первым двум обвинениям и признал виновным только в последнем. Перед повторным рассмотрением дела Дмитриева обвинили в сексуальном насилии над приемной дочерью, и в июле 2020 г. суд приговорил его к 3,5 года колонии по этому обвинению. По остальным статьям историк был оправдан.
В сентябре 2020 г. дело Дмитриева было повторно рассмотрено Верховным судом Карелии. Историка приговорили к 13 годам колонии за сексуальное насилие над несовершеннолетней. В декабре 2021 г. Петрозаводский суд пересмотрел приговор по делу Дмитриева, увеличив срок его наказания с 13 до 15 лет колонии строгого режима. Суд признал его виновным в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.