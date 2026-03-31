Песков: РФ не признает решение ЕСПЧ о компенсации историку Дмитриеву

Уголовное дело против Дмитриева было возбуждено в 2016 г. Его обвиняли в развратных действиях в отношении приемной дочери, изготовлении детской порнографии и хранении частей оружия. В 2018 г. Петрозаводский суд оправдал историка по первым двум обвинениям и признал виновным только в последнем. Перед повторным рассмотрением дела Дмитриева обвинили в сексуальном насилии над приемной дочерью, и в июле 2020 г. суд приговорил его к 3,5 года колонии по этому обвинению. По остальным статьям историк был оправдан.