Пасынка Стаса Намина приговорили к 18 годам по делу о двойном убийстве

Как сообщает «РИА Новости», в ходе судебного процесса сторона защиты утверждала, что Ткаченко страдает от психических проблем. Адвокат ссылалась на прошлые попытки самоубийства и утверждала, что преступление было совершено в состоянии аффекта. В качестве доказательств приводились странные действия Ткаченко после убийства – катание по полу и выкрики странных фраз («дьявол» и «аборт»). Мать обвиняемого также подтвердила его психическую нестабильность, связывая это с трудными семейными обстоятельствами. Однако судебно-психиатрическая экспертиза не выявила у Ткаченко серьезных психических расстройств.