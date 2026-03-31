Главная / Общество /

Пасынка Стаса Намина приговорили к 18 годам по делу о двойном убийстве

Ведомости

Московский областной суд приговорил Романа Ткаченко, пасынка Стана Намина, к 18 годам колонии строгого режима по делу о двойном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Ткаченко признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, в том числе лица, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии).

Как установил суд, 18 октября 2023 г. в доме в городском округе Истра. Между обвиняемым и его бабушкой возник конфликт. После чего Ткаченко убил женщину во сне. После этого он позвонил брату и попросил его приехать на место.

Ткаченко рассказал ему о случившемся. У них также произошел конфликт, в котором тот убил родственника.

19 октября 2023 г. Ткаченко признался в убийстве своего брата и бабушки. Их тела утром 19 октября обнаружили в подмосковной деревне Крюково. На следующий день, 20 октября, Истринский городской суд Московской области арестовал Ткаченко.

Как сообщает «РИА Новости», в ходе судебного процесса сторона защиты утверждала, что Ткаченко страдает от психических проблем. Адвокат ссылалась на прошлые попытки самоубийства и утверждала, что преступление было совершено в состоянии аффекта. В качестве доказательств приводились странные действия Ткаченко после убийства – катание по полу и выкрики странных фраз («дьявол» и «аборт»). Мать обвиняемого также подтвердила его психическую нестабильность, связывая это с трудными семейными обстоятельствами. Однако судебно-психиатрическая экспертиза не выявила у Ткаченко серьезных психических расстройств.

Прокурор требовал для него 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Новости СМИ2
