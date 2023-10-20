Суд арестовал пасынка музыканта Намина по делу о двойном убийстве

В СК по Московской области ранее сообщили, что Микоян признался в преступлении, заявив, что к убийству его подтолкнул «давний семейный конфликт». Обвиняемый рассказал, что убил бабушку во сне после ссоры. Затем он позвонил брату и попросил его приехать. Между родственниками также произошел конфликт, после которого Микоян убил и брата.