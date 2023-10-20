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Суд арестовал пасынка музыканта Намина по делу о двойном убийстве

Ведомости

Истринский городской суд Московской области арестовал 39-летнего пасынка рок-исполнителя Стаса Намина Романа Микояна, обвиняемого в двойном убийстве, до 18 декабря. Об этом сообщает подмосковная прокуратура.

Микояну вменяется совершение преступления по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Максимальное наказание по статье – пожизненное заключение.

В СК по Московской области ранее сообщили, что Микоян признался в преступлении, заявив, что к убийству его подтолкнул «давний семейный конфликт». Обвиняемый рассказал, что убил бабушку во сне после ссоры. Затем он позвонил брату и попросил его приехать. Между родственниками также произошел конфликт, после которого Микоян убил и брата.

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Уточнялось, что обвиняемый сам позвонил в полицию. По делу проведут судебно-медицинские и психолого-психиатрическую экспертизы. У Микояна также взяли биоматериал, чтобы проверить его на состояние опьянения.

О произошедшем СМИ сообщили 19 октября со ссылкой на видео, на котором Микоян признался в убийствах. Преступление было совершено 18 октября, на следующее утро тела с ножевыми ранениями нашли в загородном доме в Истринском районе. Убитыми оказались сын и теща Стаса Намина – кинематографист Артем Микоян и хозяйка дома Прасковья Ткаченко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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