Суд арестовал пасынка музыканта Намина по делу о двойном убийстве
Истринский городской суд Московской области арестовал 39-летнего пасынка рок-исполнителя Стаса Намина Романа Микояна, обвиняемого в двойном убийстве, до 18 декабря. Об этом сообщает подмосковная прокуратура.
Микояну вменяется совершение преступления по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Максимальное наказание по статье – пожизненное заключение.
В СК по Московской области ранее сообщили, что Микоян признался в преступлении, заявив, что к убийству его подтолкнул «давний семейный конфликт». Обвиняемый рассказал, что убил бабушку во сне после ссоры. Затем он позвонил брату и попросил его приехать. Между родственниками также произошел конфликт, после которого Микоян убил и брата.
Уточнялось, что обвиняемый сам позвонил в полицию. По делу проведут судебно-медицинские и психолого-психиатрическую экспертизы. У Микояна также взяли биоматериал, чтобы проверить его на состояние опьянения.
О произошедшем СМИ сообщили 19 октября со ссылкой на видео, на котором Микоян признался в убийствах. Преступление было совершено 18 октября, на следующее утро тела с ножевыми ранениями нашли в загородном доме в Истринском районе. Убитыми оказались сын и теща Стаса Намина – кинематографист Артем Микоян и хозяйка дома Прасковья Ткаченко.