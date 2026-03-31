Названа предварительная причина пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим»

Ведомости

Причиной пожара на заводе в Нижнекамске, по предварительным данным, стал сбой в работе оборудования. Об этом сообщили в компании «СИБУР Нижнекамск – Нижнекамскнефтехим».

«На месте происшествия работают медицинские службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь», – уточнили в компании.

Данные о числе пострадавших уточняются. Спасатели продолжают работы по локализации возгорания.

До этого мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщал, что пожар произошел на территории «Нижнекамскнефтехима». По его данным, на месте задействованы оперативные службы, сотрудники предприятия, не участвующие в ликвидации ЧП, переведены на безопасное расстояние.

Специалисты аккредитованных лабораторий контролируют качество атмосферного воздуха. По словам Беляева, угрозы для жителей и окружающей среды нет.

«Нижнекамскнефтехим» – одно из крупнейших предприятий, производящих синтетические каучуки. Оно является одним из ключевых центров производства полимеров и продуктов органического синтеза в РФ.

