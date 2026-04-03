Владимирскую и Донскую иконы Богоматери передали храму Христа Спасителя
Владимирскую икону Богоматери первой трети XII в. и Донскую икону Богоматери конца XIV в. передали храму Христа Спасителя в Москве в безвозмездное пользование. Их выставят 4 апреля, сообщили в Telegram-канале Третьяковской галереи.
Обе иконы остаются частью государственного музейного фонда РФ и продолжат числиться в собрании Третьяковки. В договоре о передаче указано, что специалисты галереи смогут беспрепятственно осматривать иконы и мониторить состояние сохранности. Сами иконы разместят в специализированных витринах, в которых поддерживается необходимый климат, исключающий риски ухудшения состояния.
После окончания реставрационных работ в Донском монастыре одноименную икону разместят в иконостасе монастырского храма.
7 марта журналистка The ArtNewspaper Russia Софья Багдасарова в своем личном Telegram-канале писала со ссылкой на свои источники, что Владимирскую икону отдадут из Третьяковки в храм Христа Спасителя, а Донскую икону Божьей матери – в Донской монастырь.
1 апреля о передаче Русской православной церкви сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Третьяковской галерее.