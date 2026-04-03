Жителей Московского региона предупредили о похолодании и снеге через неделю
В Московской области в течение следующей недели может пройти снег, но снежного покрова не будет, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Во второй половине недели небольшие осадки. Здесь фаза не уточняется. Может быть и дождь, и мокрый снег, и снег. Но они небольшие по интенсивности. По области, поскольку у нас минус 3 градуса звучит, то, если это сохранится, появится местами и гололедица», – отметила она.
По словам Макаровой, не исключено, что осадки в виде снега будут наблюдаться и в Москве. Среднесуточная температура в регионе будет положительной, поэтому снег не будет лежать на земле, добавила она.
1 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также говорил, что в Центральной России в конце текущей недели возможны осадки в виде дождя со снегом. По его словам, 5 апреля через Центральную Россию пройдет маршрут «ныряющего» циклона североатлантического происхождения. Он принесет похолодание и дожди.