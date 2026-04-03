В Грузии освободили взятых в заложники россиян
Семь человек в Тбилиси удерживали россиян в заложниках у них в квартире. Злоумышленники задержаны, сообщает «Sputnik Грузия».
Задержанные поздно ночью проникли в квартиру россиян под предлогом проверки утечки газа. Они угрожали хозяевам ножом, забрав у них $2000, ноутбук и телефоны, а также избили их и, угрожая убийством, требовали еще $300 000.
После этого задержанные насильно вывезли пострадавших в Марнеули. По данным ТАСС, полицейские задержали предполагаемых преступников в Марнеули и Гори. Россиян освободили. Правоохранители ищут других участников преступления.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Захват в качестве заложника группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц» и «Разбой, совершенный незаконным проникновением в жилище в целях завладения вещью в крупном размере» УК Грузии. Соучастникам грозит до 14 лет тюрьмы.