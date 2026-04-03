Общество

Суд прекратил дело футболиста Смолова о драке в кафе

Мировой суд в Москве прекратил производство по уголовному делу в отношении футболиста Федора Смолова о драке в кафе. Основанием стало примирение сторон.

«Прекратить уголовное дело в отношении Смолова», – огласила решение судья (цитата по «РИА Новости»).

31 марта сообщалось, что футболист выплатил потерпевшему 4 млн руб. и заключил мировое соглашение. По словам адвоката Варвары Кнутовой, сумма включает компенсацию вреда здоровью, морального ущерба и сопутствующих расходов, а также ранее переведенный через нотариуса 1 млн руб.

Инцидент произошел 28 мая 2025 г. на летней веранде «Кофемании» на Большой Никитской улице. По версии следствия, в ходе конфликта с группой лиц Смолов ударил одного из участников кулаком в лицо. Позднее футболист принес извинения и заявил, что «в цивилизованном обществе драться нельзя». Произошедшее спортсмен объяснил реакцией на «хамство и нецензурную брань».

