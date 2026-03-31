Футболист Смолов выплатил 4 млн рублей потерпевшему по делу о драке в кафе
Футболист Федор Смолов выплатил 4 млн руб. потерпевшему по делу о драке в московском кафе и заключил мировое соглашение. Об этом сообщила «РИА Новости» адвокат игрока Варвара Кнутова.
По ее данным, компенсация включает возмещение вреда здоровью, морального ущерба и сопутствующих расходов. В сумму также вошел ранее переведенный через нотариуса 1 млн руб.
Стороны подписали мировое соглашение, а вопрос о прекращении уголовного дела по ч. 1 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести) суд рассмотрит 1 апреля.
Инцидент произошел 28 мая 2025 г. на летней веранде «Кофемании» на Большой Никитской улице. По версии следствия, в ходе конфликта с группой лиц Смолов ударил потерпевшего кулаком в лицо. Позднее футболист принес извинения, заявив, что «в цивилизованном обществе драться нельзя», и объяснил свои действия реакцией на «хамство и нецензурную брань».
18 марта прокуратура столицы сообщала, что дело футболиста Смолова о драке в кафе будет направлено в суд.
После сезона 2024/25 Смолов остается без клуба. О завершении карьеры он не объявлял и в последнее время сосредоточился на медийных проектах, включая подкасты Smol Talk и Smol FM.