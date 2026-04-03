США сняли санкции с экс-главы банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова

США сняли санкции с экс-главы банка «ФК Открытие» Михаила ЗадорноваБанкир попал в SDN-лист в апреле 2022 года
США сняли санкции с экс-председателя правления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова, сообщается на сайте американского Минфина.
В феврале 2022 г. Штаты ввели блокирующие санкции против «ФК Открытие», который на тот момент возглавлял Задорнов. Глава банка и другие члены совета директоров попали под блокирующие санкции (SDN-лист) в апреле того года. Основанием для включения в список стала работа в подсанкционном банке. Других причин заявлено не было.
Задорнов официально покинул «ФК Открытие» в декабре 2022 г. В декабре 2023 г. Задорнов подал в OFAC ходатайство о пересмотре признания его подсанкционным лицом, однако безрезультатно.
В июле 2024 г. он подал иск об оспаривании персональных американских санкций в окружной суд США по округу Колумбия. В документе он обратил внимание на то, что OFAC уже исключило из SDN ряд лиц и организаций, находящихся в аналогичном положении.