Задорнов пытается оспорить санкции в суде США

Бывший председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в июле подал иск об оспаривании персональных американских санкций в окружной суд США по округу Колумбия. В иске восемь ответчиков: госсекретарь Энтони Блинкен, директор госдепартамента Джим Маллинакс, сам госдеп и одно из его управлений – управление политики и реализации экономических санкций, минфин США и его руководитель в момент введения санкций Джанет Йеллен, управление минфина по контролю за иностранными активами (OFAC) и его глава Брэдли Смит, который также уже там не работает.