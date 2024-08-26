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Задорнов пытается оспорить санкции в суде США

У бывшего главы «ФК Открытие» сейчас нет связей с российским правительством
Артем Кульша
В декабре 2023 г. Задорнов подал в OFAC ходатайство о пересмотре признания его подсанкционным лицом, но, не дождавшись решения по делу, пытается оспорить санкции в суде США/ Евгений Разумный / Ведомости

Бывший председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в июле подал иск об оспаривании персональных американских санкций в окружной суд США по округу Колумбия. В иске восемь ответчиков: госсекретарь Энтони Блинкен, директор госдепартамента Джим Маллинакс, сам госдеп и одно из его управлений – управление политики и реализации экономических санкций, минфин США и его руководитель в момент введения санкций Джанет Йеллен, управление минфина по контролю за иностранными активами (OFAC) и его глава Брэдли Смит, который также уже там не работает.

«Ведомости» ознакомились с документом, первым внимание на него обратил Telegram-канал The Sanctions Law.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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