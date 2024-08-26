Задорнов пытается оспорить санкции в суде США

Задорнов пытается оспорить санкции в суде СШАУ бывшего главы «ФК Открытие» сейчас нет связей с российским правительством
Бывший председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в июле подал иск об оспаривании персональных американских санкций в окружной суд США по округу Колумбия. В иске восемь ответчиков: госсекретарь Энтони Блинкен, директор госдепартамента Джим Маллинакс, сам госдеп и одно из его управлений – управление политики и реализации экономических санкций, минфин США и его руководитель в момент введения санкций Джанет Йеллен, управление минфина по контролю за иностранными активами (OFAC) и его глава Брэдли Смит, который также уже там не работает.
«Ведомости» ознакомились с документом, первым внимание на него обратил Telegram-канал The Sanctions Law.
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