Житель Астраханской области стал фигурантом дела за призывы к терактам

В декабре «РИА Новости» писали, что Второй западный окружной военный суд приговорил оператора свиноводческого комплекса из Белгородской области Александра Голубятникова к 15 годам за участие в «Легионе "Свобода России"» (ЛСР, организация признана террористической и запрещена в РФ), призывы к экстремизму и оправдание терроризма. Его признали виновным в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), публичных призывах к экстремизму и террористической деятельности, а также оправдании терроризма (ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).