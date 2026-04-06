Общество

Житель Астраханской области стал фигурантом дела за призывы к терактам

Против жителя Астрахани возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 205.2 УК России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ РФ по Астраханской области.

По данным спецслужбы, задержанный 1978 г. рождения – приверженец украинского военизированного националистического объединения. Мужчина разместил в Telegram комментарии с призывами к экстремистской и террористической деятельности против органов госвласти РФ.

Астраханец дал признательные показания. Он был арестован. Расследование дела продолжается.

В декабре «РИА Новости» писали, что Второй западный окружной военный суд приговорил оператора свиноводческого комплекса из Белгородской области Александра Голубятникова к 15 годам за участие в «Легионе "Свобода России"» (ЛСР, организация признана террористической и запрещена в РФ), призывы к экстремизму и оправдание терроризма. Его признали виновным в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), публичных призывах к экстремизму и террористической деятельности, а также оправдании терроризма (ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Новости СМИ2
