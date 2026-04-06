Оказавшихся под землей работников шахты в ЛНР подняли на безопасную высоту

Ночью вооруженные силы Украины атаковали территорию шахты «Белореченская». Была повреждена электроподстанция, произошло аварийное отключение света. Под землей находится 41 работник шахты. По словам Говтвина, электроснабжение планируется восстановить во второй половине дня 6 апреля. После этого всех шахтеров поднимут на поверхность.