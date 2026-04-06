Оказавшихся под землей работников шахты в ЛНР подняли на безопасную высоту
Сотрудники шахты «Белореченская», оказавшиеся под землей после украинской атаки, подняты на безопасную высоту. Шахтеры на связи, приток воздуха в шахту обеспечен, сообщил руководитель штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Луганской народной республики, первый зампредседателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.
По его словам, у шахтеров также есть запас питьевой воды.
Ночью вооруженные силы Украины атаковали территорию шахты «Белореченская». Была повреждена электроподстанция, произошло аварийное отключение света. Под землей находится 41 работник шахты. По словам Говтвина, электроснабжение планируется восстановить во второй половине дня 6 апреля. После этого всех шахтеров поднимут на поверхность.
Говтвин подчеркнул, что ситуация на личном контроле главы ЛНР Леонида Пасечника. Ему ежечасно лично докладывают о происходящем.
В течение ночи силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников над регионами России. В Новороссийске при массированной атаке дронов пострадали восемь человек, в том числе двое детей.