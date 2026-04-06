Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

41 работник шахты «Белореченская» в ЛНР находится под землей из-за удара ВСУ

Ведомости

В ЛНР 41 шахтер остается под землей после удара ВСУ, повредившего электроподстанцию шахты «Белореченская». Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, с горняками сейчас уже установлена связь, угрозы их жизни на данный момент нет. Также у работников шахты есть запас питьевой воды.

«Все необходимые службы принимают меры по спасению горняков и подключению шахты к электроснабжению», – пояснил Пасечник.

Ночью средства ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами России. В Новороссийске в результате массированной атаки дронов пострадали восемь человек, включая двоих детей. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, всех раненых доставили в больницу. При необходимости их могут перевезти в Краснодар санавиацией.

Еще 1 апреля российские подразделения группировки войск «Запад» докладывали о том, что взяли под контроль всю территорию ЛНР.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её