41 работник шахты «Белореченская» в ЛНР находится под землей из-за удара ВСУ

Ночью средства ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами России. В Новороссийске в результате массированной атаки дронов пострадали восемь человек, включая двоих детей. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, всех раненых доставили в больницу. При необходимости их могут перевезти в Краснодар санавиацией.