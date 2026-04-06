41 работник шахты «Белореченская» в ЛНР находится под землей из-за удара ВСУ
В ЛНР 41 шахтер остается под землей после удара ВСУ, повредившего электроподстанцию шахты «Белореченская». Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
По его словам, с горняками сейчас уже установлена связь, угрозы их жизни на данный момент нет. Также у работников шахты есть запас питьевой воды.
«Все необходимые службы принимают меры по спасению горняков и подключению шахты к электроснабжению», – пояснил Пасечник.
Ночью средства ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами России. В Новороссийске в результате массированной атаки дронов пострадали восемь человек, включая двоих детей. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, всех раненых доставили в больницу. При необходимости их могут перевезти в Краснодар санавиацией.
Еще 1 апреля российские подразделения группировки войск «Запад» докладывали о том, что взяли под контроль всю территорию ЛНР.