В Подмосковье выявили на 63% больше непристегнутых водителей и пассажиров
Комплексы фотовидеофиксации в январе – марте 2026 г. обнаружили в Московской области свыше 122 000 случаев езды в автомобиле с непристегнутыми ремнями. Показатель вырос на 63% в сравнении с тем же периодом 2025 г., сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Среди нарушений свыше 107 000 случаев связаны с водителями, более 15 000 – с пассажирами.
По словам главы ведомства Марата Сибатулина, рост количества выявленных непристегнутых граждан связан с тем, что Минтранс «расширяет возможности существующих комплексов». Он отметил, что все большее количество камер получает возможность распознавать непристегнутые ремни.
3 апреля в Общественной палате (ОП) РФ сообщили, что проект «Дорожные ловушки» с 2022 г. выявил 1969 опасных участков на российских дорогах. Больше всего (576) их нашли на начальном этапе реализации проекта в 2022 г. Среди регионов больше всего наибольшее количество проблемных мест зафиксировали в Москве, на ее долю приходится 34,6% всех обращений, или 681 ловушка. В Санкт-Петербурге выявлено 8,3%, или 179 ловушек.