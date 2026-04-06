В Подмосковье выявили на 63% больше непристегнутых водителей и пассажиров

3 апреля в Общественной палате (ОП) РФ сообщили, что проект «Дорожные ловушки» с 2022 г. выявил 1969 опасных участков на российских дорогах. Больше всего (576) их нашли на начальном этапе реализации проекта в 2022 г. Среди регионов больше всего наибольшее количество проблемных мест зафиксировали в Москве, на ее долю приходится 34,6% всех обращений, или 681 ловушка. В Санкт-Петербурге выявлено 8,3%, или 179 ловушек.