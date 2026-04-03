Проект «Дорожные ловушки» выявил около 2000 опасных участков на дорогах России
Проект «Дорожные ловушки» с 2022 г. выявил 1969 опасных участков на российских дорогах, сообщили «Ведомостям» в Общественной палате (ОП) РФ.
Больше всего дорожных ловушек (576) было обнаружено на начальном этапе реализации проекта в 2022 г. В следующем году выявили 321 ловушку, а затем их количество вновь поднялось до 535. С начала 2026 г. зафиксировано 59 ловушек.
Среди регионов больше всего проблемных мест зафиксировали в Москве, на ее долю приходится 34,6% всех обращений, или 681 ловушка. В Санкт-Петербурге выявлено 8,3%, или 179 ловушек. На третьем месте – Подмосковье с 164 ловушками, что составляет 8,3%. В 45,6% случаев водители нарушают ПДД в ходе парковки и остановки. В 14,7% случаев нарушений связано с неочевидной разметкой и направлением движения, 14% касается сбоев камер и неточности скоростного режима.
Проект «Дорожные ловушки» создан ОП, ГИБДД и гражданами в целях устранения проблемных мест на российских дорогах. Инициатор проекта – зампредседателя комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) Александр Холодов.
