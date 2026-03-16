Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Общество /

Госдума запретила выписывать больше одного штрафа в сутки за езду без ОСАГО

Ведомости

Госдума приняла закон, по которому штраф за управление автомобилем без полиса ОСАГО будет выписываться не более одного раза в сутки. Документ одобрен во втором и третьем чтениях.

Поправки вносятся в статью 12.37 КоАП. Они предусматривают, что при многократной фиксации автомобиля без ОСАГО в течение дня административная ответственность наступает только за первое нарушение.

Сейчас штраф за отсутствие полиса составляет 800 руб., при повторном нарушении – от 3000 до 5000 руб. До этого действующая норма позволяла выписывать штрафы несколько раз в сутки. Это осложняло внедрение автоматической проверки наличия ОСАГО с помощью камер.

Документ вступит в силу со дня официального опубликования.

Законопроект о штрафах за вождение без ОСАГО был внесен в Госдуму еще 23 сентября. Авторы инициативы поясняли, что с 1 марта 2025 г. полис также был исключен из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля, что усилило необходимость дополнительных механизмов контроля за страхованием. Эксперты отмечали, что в России без ОСАГО ездят около 3–4 млн водителей.

