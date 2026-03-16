Госдума запретила выписывать больше одного штрафа в сутки за езду без ОСАГО
Госдума приняла закон, по которому штраф за управление автомобилем без полиса ОСАГО будет выписываться не более одного раза в сутки. Документ одобрен во втором и третьем чтениях.
Поправки вносятся в статью 12.37 КоАП. Они предусматривают, что при многократной фиксации автомобиля без ОСАГО в течение дня административная ответственность наступает только за первое нарушение.
Сейчас штраф за отсутствие полиса составляет 800 руб., при повторном нарушении – от 3000 до 5000 руб. До этого действующая норма позволяла выписывать штрафы несколько раз в сутки. Это осложняло внедрение автоматической проверки наличия ОСАГО с помощью камер.
Документ вступит в силу со дня официального опубликования.
Законопроект о штрафах за вождение без ОСАГО был внесен в Госдуму еще 23 сентября. Авторы инициативы поясняли, что с 1 марта 2025 г. полис также был исключен из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля, что усилило необходимость дополнительных механизмов контроля за страхованием. Эксперты отмечали, что в России без ОСАГО ездят около 3–4 млн водителей.