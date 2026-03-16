Госдума запретила выписывать больше одного штрафа в сутки за езду без ОСАГО

Законопроект о штрафах за вождение без ОСАГО был внесен в Госдуму еще 23 сентября. Авторы инициативы поясняли, что с 1 марта 2025 г. полис также был исключен из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля, что усилило необходимость дополнительных механизмов контроля за страхованием. Эксперты отмечали, что в России без ОСАГО ездят около 3–4 млн водителей.