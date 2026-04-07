Организаторы теракта в «Крокусе» планировали еще одно нападение в Москве
Организаторы теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» намеревались совершить еще один теракт в столице. После они отказались от плана и решили ограничиться только нападением на «Крокус» усиленной группой боевиков, пишет ТАСС со ссылкой на одного из участников судебного процесса.
Следствие установило, что куратор теракта Сайфулло, проживающий за границей, готовил боевиков к двум терактам в Москве. Второй теракт планировалось устроить с участием двух боевиков одновременно с нападением на «Крокус». В «Крокусе» предполагалось участие трех исполнителей. Место второго теракта и способ его совершения не указаны.
За неделю до атаки на «Крокус» куратор сообщил, что в теракте будут участвовать не только Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, но и Мухаммадсобир Файзов (все внесены в РФ в перечень террористов). Его изначально планировалось привлечь ко второму теракту.
В марте Второй западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» к пожизненному заключению. Аналогичное наказание получили перевозившие оружие пособники. К срокам от 19 до 22 лет приговорены четыре пособника, которые предоставили террористам автомобиль и квартиру. Речь идет о братьях Аминчоне и Диловаре Исломовых, об их отце Исроиле и Алишере Касимове.