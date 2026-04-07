Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Организаторы теракта в «Крокусе» планировали еще одно нападение в Москве

Ведомости

Организаторы теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» намеревались совершить еще один теракт в столице. После они отказались от плана и решили ограничиться только нападением на «Крокус» усиленной группой боевиков, пишет ТАСС со ссылкой на одного из участников судебного процесса.

Следствие установило, что куратор теракта Сайфулло, проживающий за границей, готовил боевиков к двум терактам в Москве. Второй теракт планировалось устроить с участием двух боевиков одновременно с нападением на «Крокус». В «Крокусе» предполагалось участие трех исполнителей. Место второго теракта и способ его совершения не указаны.

За неделю до атаки на «Крокус» куратор сообщил, что в теракте будут участвовать не только Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, но и Мухаммадсобир Файзов (все внесены в РФ в перечень террористов). Его изначально планировалось привлечь ко второму теракту.

6 апреля РБК со ссылкой на главное управление ФСИН по Москве сообщило, что осужденный по делу о теракте в «Крокусе», приговоренный к пожизненному сроку, покончил с собой.

В марте Второй западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» к пожизненному заключению. Аналогичное наказание получили перевозившие оружие пособники. К срокам от 19 до 22 лет приговорены четыре пособника, которые предоставили террористам автомобиль и квартиру. Речь идет о братьях Аминчоне и Диловаре Исломовых, об их отце Исроиле и Алишере Касимове.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь