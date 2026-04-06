Общество

Осужденный на пожизненное за теракт в «Крокусе» покончил с собой

Осужденный по делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл», приговоренный к пожизненному заключению, покончил с собой, передает РБК со ссылкой на главное управление ФСИН по Москве.

Как сообщили в ведомстве, специалисты пытались его реанимировать, но безуспешно. «На данный момент проводится проверка», – сообщили в столичном ГУ ФСИН. Результаты планируется объявить в течение дня.

Представитель ФСИН отметил, что о происшествии сотрудники узнали по камерам наблюдения. Имя заключенного не раскрывается.

В марте Второй западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» к пожизненному заключению. К такому же наказанию приговорены пособники, перевозившие оружие. К срокам от 19 до 22 лет приговорены четыре пособника, которые предоставили террористам автомобиль и квартиру. Речь идет о братьях Аминчоне и Диловаре Исломовых, об их отце Исроиле и Алишере Касимове.

