Осужденный на пожизненное за теракт в «Крокусе» покончил с собой

В марте Второй западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» к пожизненному заключению. К такому же наказанию приговорены пособники, перевозившие оружие. К срокам от 19 до 22 лет приговорены четыре пособника, которые предоставили террористам автомобиль и квартиру. Речь идет о братьях Аминчоне и Диловаре Исломовых, об их отце Исроиле и Алишере Касимове.