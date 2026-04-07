Общество

Полиция задержала членов действовавшей в 25 регионах ОПГ за схемы с налогами

Полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), более 200 участников которой совершали налоговые преступления на территории 25 регионов РФ, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, преступные действия были зафиксированы в Адыгее, Башкортостане, Чувашии, Краснодарском крае, Калининградской, Московской областях, Санкт-Петербурге и других субъектах. Следствие считает, что участники группы изготавливали и предоставляли налоговым органам подложные счета-фактуры и декларации. Они находили клиентов через Telegram и интернет-сайты.

Преступники получали вознаграждение в виде 2–3% от суммы продажи, которая зафиксирована в документах. Сотни организаций пользовались услугами ОПГ для уклонения от уплаты налогов.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (организация деятельности по представлению в налоговые органы РФ заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций). Максимальное наказание по ней – лишение свободы на семь лет.

В апреле 2025 г. руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров говорил, что в последние годы компании, уклоняющиеся от уплаты налогов, стали прибегать к услугам «профессионалов» вместо технических однодневок. Он отметил, что это профессиональные преступные сообщества, которые оказывают комплекс услуг, в том числе «бумажный НДС» и обналичивание.

