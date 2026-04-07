Полиция задержала членов действовавшей в 25 регионах ОПГ за схемы с налогами

В апреле 2025 г. руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров говорил, что в последние годы компании, уклоняющиеся от уплаты налогов, стали прибегать к услугам «профессионалов» вместо технических однодневок. Он отметил, что это профессиональные преступные сообщества, которые оказывают комплекс услуг, в том числе «бумажный НДС» и обналичивание.