МИД РФ: международные структуры должны оценить атаку ВСУ на журналиста в Донецке

30 марта съемочная группа ГТРК «Вести. Донецк» попала под удар украинского беспилотника в Горловке в ДНР. Сообщалось, что украинский дрон намеревался атаковать автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент. Им удалось увернуться от прямого удара. БПЛА разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор также были контужены. СК РФ 31 марта сообщил о проведении расследования произошедшего нападения.