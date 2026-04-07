МИД РФ: международные структуры должны оценить атаку ВСУ на журналиста в Донецке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала международные структуры дать оценку атакам боевиков украинского режима на журналистов после инцидента с корреспондентом МИЦ «Известия» в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Террористические методы боевиков ВСУ должны получать адекватную оценку со стороны профильных международных структур, в первую очередь ОБСЕ, ЮНЕСКО, Управления верховного комиссара ООН по правам человека», – подчеркнула дипломат. По ее словам, игнорирование со стороны таких институтов или попытки ограничиться формальными комментариями «лишь поощряют бандеровцев к совершению новых злодеяний» и дискредитируют международную систему защиты прав человека.
В МИД РФ считают, что атака носила преднамеренный характер и была направлена на гражданское лицо.
6 апреля корреспондент «Известий» Евгений Быковский попал под повторный прилет ударного дрона. Инцидент произошел в то время, когда журналист фиксировал последствия прилета беспилотника в Донецке. У Быковского диагностировали акубаротравму – контузию.
30 марта съемочная группа ГТРК «Вести. Донецк» попала под удар украинского беспилотника в Горловке в ДНР. Сообщалось, что украинский дрон намеревался атаковать автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент. Им удалось увернуться от прямого удара. БПЛА разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор также были контужены. СК РФ 31 марта сообщил о проведении расследования произошедшего нападения.
В декабре 2025 г. председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявлял ТАСС, что с начала СВО погибли более 30 российских журналистов.