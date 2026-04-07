Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Баннер заглушка
Главная / Общество /

Кремль не стал давать оценку нападению на учителя в Пермском крае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал оценивать ситуацию с нападением школьника на учителя в Пермском крае.

Представитель Кремля уточнил, что правоохранительные органы принимают необходимые меры.

«Не в Кремле давать оценку подобной ситуации и анализировать причины. Это должны делать специалисты, которые выполняют свою работу», – подчеркнул он.

7 апреля 17-летний подросток напал с ножом на учительницу русского языка и литературы, завуча школы № 5 Добрянки Пермской области Олесю Багута. Женщину сначала доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Она умерла в медицинском учреждении. Нападавшего задержали.

Следователи Пермского края переквалифицировали дело о покушении на учительницу на убийство. Следственный комитет сообщил, что расследование ведется по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ст. 293 УК РФ (халатность). После произошедшего во всех учебных заведениях усилили меры безопасности.