Кремль не стал давать оценку нападению на учителя в Пермском крае
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал оценивать ситуацию с нападением школьника на учителя в Пермском крае.
Представитель Кремля уточнил, что правоохранительные органы принимают необходимые меры.
«Не в Кремле давать оценку подобной ситуации и анализировать причины. Это должны делать специалисты, которые выполняют свою работу», – подчеркнул он.
7 апреля 17-летний подросток напал с ножом на учительницу русского языка и литературы, завуча школы № 5 Добрянки Пермской области Олесю Багута. Женщину сначала доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Она умерла в медицинском учреждении. Нападавшего задержали.
Следователи Пермского края переквалифицировали дело о покушении на учительницу на убийство. Следственный комитет сообщил, что расследование ведется по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ст. 293 УК РФ (халатность). После произошедшего во всех учебных заведениях усилили меры безопасности.