Судебные приставы взыскали почти 1,5 трлн рублей долгов в 2025 году

Отдельно Чуйченко указал на запуск в мае 2025 г. реестра должников по алиментам на портале госуслуг и сайте ФССП. В него включаются лица, привлеченные к административной или уголовной ответственности, а также находящиеся в розыске. Инструмент призван стимулировать недобросовестных родителей исполнять свои обязательства. Сейчас в реестре числится более 300 000 человек.