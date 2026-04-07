Главная / Общество /

Судебные приставы взыскали почти 1,5 трлн рублей долгов в 2025 году

Ведомости

Судебные приставы по итогам 2025 г. взыскали с россиян почти 1,5 трлн руб. задолженности. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

«Последние несколько лет сумма взысканной задолженности превышает знаковую цифру в 1 трлн руб. и продолжает расти», – отметил он на коллегии ведомства по итогам работы за год.

По его словам, в 2025 г. показатель увеличился более чем на 8% по сравнению с 2024 г.

Отдельно Чуйченко указал на запуск в мае 2025 г. реестра должников по алиментам на портале госуслуг и сайте ФССП. В него включаются лица, привлеченные к административной или уголовной ответственности, а также находящиеся в розыске. Инструмент призван стимулировать недобросовестных родителей исполнять свои обязательства. Сейчас в реестре числится более 300 000 человек.

По оценке Минюста, введение реестра уже дало профилактический эффект. Общая сумма взысканных алиментов в 2025 г. превысила 110 млрд руб., что на 18 млрд руб. больше, чем годом раньше.

