Суд увеличил срок экс-замглавы Росгвардии Милейко и отправил обратно в колонию
Суд ужесточил приговор экс-заместителю директора Росгвардии Сергею Милейко по делу о хищениях, передает «РИА Новости». Ему назначили 8,5 года лишения свободы вместо семи лет ранее.
«Приговор Московского гарнизонного военного суда изменить, <...> назначить Милейко наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», – отметила судебная коллегия.
По данным агентства, осужденный не пытался обжаловать первоначальный приговор. С решением не были согласны прокурор и второй фигурант по делу –.директор ООО «Спецшвейснаб» Игорь Шальнов. По мнению гособвинителя, Милейко получил слишком мягкое наказание, которое не соответствует тяжести преступления.
Следствие считает, что «Спецшвейснаб», входивший в группу «Магеллан» и являвшийся единственным поставщиком Росгвардии, поставлял форму по завышенным ценам в рамках госконтрактов на миллиарды рублей. Сторона защиты указывала, что качество обмундирования подтверждалось независимыми экспертизами, а Шальнов заявлял об отсутствии сговора и настаивал на полном оправдании.
20 января Московский гарнизонный военный суд приговорил Милейко к 7 годам колонии. Он был освобожден в здании суда, так как уже отбыл назначенный срок.