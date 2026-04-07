Суд увеличил срок экс-замглавы Росгвардии Милейко и отправил обратно в колонию

Ведомости

Суд ужесточил приговор экс-заместителю директора Росгвардии Сергею Милейко по делу о хищениях, передает «РИА Новости». Ему назначили 8,5 года лишения свободы вместо семи лет ранее.

«Приговор Московского гарнизонного военного суда изменить, <...> назначить Милейко наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», – отметила судебная коллегия.

По данным агентства, осужденный не пытался обжаловать первоначальный приговор. С решением не были согласны прокурор и второй фигурант по делу –.директор ООО «Спецшвейснаб» Игорь Шальнов. По мнению гособвинителя, Милейко получил слишком мягкое наказание, которое не соответствует тяжести преступления.

Следствие считает, что «Спецшвейснаб», входивший в группу «Магеллан» и являвшийся единственным поставщиком Росгвардии, поставлял форму по завышенным ценам в рамках госконтрактов на миллиарды рублей. Сторона защиты указывала, что качество обмундирования подтверждалось независимыми экспертизами, а Шальнов заявлял об отсутствии сговора и настаивал на полном оправдании.

20 января Московский гарнизонный военный суд приговорил Милейко к 7 годам колонии. Он был освобожден в здании суда, так как уже отбыл назначенный срок.

