В Госдуме предложили разрешить родителям работать удаленно в каникулы ребенка
Депутаты Госдумы предложили разрешить родителю школьника выходить на дистанционную или комбинированную работу на период каникул, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на предложение к главе Минтруда Антону Котякову.
Инициатива предусматривает поправки в Трудовом кодексе. Ее принятие позволит снизить нагрузку на семьи без обязательного ущерба для работодателя, если трудовая функция позволяет. Депутаты напомнили, что в период каникул родители хотели бы проводить больше времени со своими детьми, однако они не имеют для этого достаточных возможностей без ущерба для работы.
Парламентарии предложили установить, что отказ работодателя в предоставлении удаленного формата работы будет допускаться только при объективной невозможности по характеру выполняемых обязанностей.
Предложение последовало от партии «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым.
10 февраля Котяков в интервью журналу «Эксперт» заявил, что беременным женщинам необходимо предоставлять возможность работать дистанционно или по гибкому графику. Он добавил, что в обществе и трудовых коллективах должно сформироваться понимание: сотрудник, создавший семью и воспитывающий детей, вправе рассчитывать на понимание своих обстоятельств.