Прощание с погибшей учительницей в Добрянке пройдет 9 апреля

Церемония прощания с педагогом из Пермского края Олесей Багута, погибшей после нападения ученика, состоится 9 апреля в Добрянке. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Антонов.

«Прощание с педагогом Добрянской школы №5 Олесей Петровной Багута состоится 9 апреля: 10.00 (8.00 мск) – в Дворце культуры и спорта имени В.А. Ладугина», – написал он на своей странице «В контакте».

После церемонии пройдет отпевание в храме Рождества Пресвятой Богородицы и поминальный обед.

Трагедия произошла 8 апреля у входа в школу. 17-летний подросток нанес учительнице ножевые ранения. Педагог, преподававшая русский язык и литературу и занимавшая должность завуча школы №5, скончалась в больнице.

Подросток задержан. Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 293 УК РФ (халатность). После происшествия в образовательных учреждениях региона усилены меры безопасности.

