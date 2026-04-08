ТАСС: террористы хотели атаковать одну из башен «Москвы-сити» вместо «Крокуса»

7 апреля стало известно, что организаторы теракта в «Крокусе» намеревались совершить еще один теракт в столице. После они отказались от плана и решили ограничиться только нападением на «Крокус» усиленной группой боевиков. По данным следствия, вторую атаку планировалось устроить с участием двух боевиков одновременно с нападением на «Крокус». В «Крокусе» предполагалось участие трех исполнителей. Место второго теракта и способ его совершения не указаны.