ТАСС: террористы хотели атаковать одну из башен «Москвы-сити» вместо «Крокуса»

Целью террористов, которые напали на концертный зал «Крокус сити холл», изначально могла стать одна из башен делового центра «Москва-сити», рассказал ТАСС участник судебного процесса. После получения задания от куратора боевики назвали здание неподходящим для нападения.

«Им было дано указание совершить теракт. Первоначально им скидывали адрес здания "Москвы-сити" для оценки, но они посчитали его неподходящим. Затем [куратор] Сайфулло указал в качестве цели концертный зал "Крокуса" в Красногорске», – отметил собеседник агентства.

7 апреля стало известно, что организаторы теракта в «Крокусе» намеревались совершить еще один теракт в столице. После они отказались от плана и решили ограничиться только нападением на «Крокус» усиленной группой боевиков. По данным следствия, вторую атаку планировалось устроить с участием двух боевиков одновременно с нападением на «Крокус». В «Крокусе» предполагалось участие трех исполнителей. Место второго теракта и способ его совершения не указаны.

В марте Второй западный окружной военный суд вынес приговоры фигурантам дела о теракте в «Крокусе». Из 19 фигурантов 15 получили пожизненные сроки. На сроки от 19 до 22 лет осудили четырех пособников, которые предоставили боевикам автомобиль и квартиру.

Новости СМИ2
