Суд наложил арест на имущество экс-судьи Хахалевой и ее родственников
Октябрьский районный суд Краснодара по антикоррупционному иску наложил арест на имущество бывшей судьи краевого суда Елены Хахалевой, ее семьи и связанных с ними лиц. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов региона.
Отмечается, что мера распространяется на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ответчикам и еще 36 связанным с ними лицам.
Рассмотрение дела по существу начнется 17 апреля.
Пост судьи Хахалева заняла в 2004 г. В 2017 г. она стала участницей скандала после публикации в интернете видеоролика со свадьбы ее дочери, на которой присутствовали известные артисты. О роскошном празднике писала газета «Кубанские новости», из-за чего Хахалеву стали называть «золотой судьей». Публикация в издании появилась после поста адвоката Сергея Жорина в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), который оценил затраты на праздник приблизительно в $2 млн.
В ноябре 2018 г. Хахалева ушла с поста председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда, а в июле 2020 г. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России досрочно прекратила ее полномочия судьи.
Женщина покинула Россию в 2021 г. после того, как глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение в отношении нее уголовного дела. Бывшую судью подозревали в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).
По словам представителя СК Михаила Спивакова, которые приводил ТАСС, с 2016 по 2019 г. Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней. Утверждается, что она незаконно получила почти 1,2 млн руб., а также обманывала сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени.
В январе 2025 г. Хахалева была задержана в аэропорту Баку. «РИА Новости» со ссылкой на источник в азербайджанских правоохранительных органах писало, что экс-судья хотела отправиться в Дубай, но при прохождении паспортного контроля выяснилось, что она находится в розыске. Однако власти Азербайджана отказались от ее экстрадиции в РФ.