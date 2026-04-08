Суд наложил арест на имущество экс-судьи Хахалевой и ее родственников

Пост судьи Хахалева заняла в 2004 г. В 2017 г. она стала участницей скандала после публикации в интернете видеоролика со свадьбы ее дочери, на которой присутствовали известные артисты. О роскошном празднике писала газета «Кубанские новости», из-за чего Хахалеву стали называть «золотой судьей». Публикация в издании появилась после поста адвоката Сергея Жорина в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), который оценил затраты на праздник приблизительно в $2 млн.