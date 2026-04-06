У сестры экс-судьи Хахалевой нашли не соответствующее доходам имущество

Наталия Хахалева – сестра экс-заместителя Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Женщина покинула Россию в 2021 г. после того, как глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение в отношении нее уголовного дела. Елену Хахалеву подозревали в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). В марте 2025 г. суд Азербайджана отказал в ее экстрадиции в Россию.