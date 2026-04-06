У сестры экс-судьи Хахалевой нашли не соответствующее доходам имущество
Высшая квалификационная коллегия судей РФ направила в Генпрокуратуру материалы для проведения антикоррупционной проверки в отношении судьи Арбитражного суда Краснодарского кря Наталии Хахалевой. У нее и ее родственников обнаружили имущество, не соответствующее задекларированным доходам, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ВС РФ.
Такие же меры были приняты в отношении дочери экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова Анастасии Шепель и судей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольги Борисовой и Ольги Богатых. Провести проверку поручил председатель ВС РФ Игорь Краснов.
По данным источника ТАСС, следствие обнаружило у Хахалевой два домовладения и три земельных участка, которые были куплены на коррупционные доходы.
Собеседник агентства рассказал, что судья за денежное вознаграждение принимала решения в пользу коммерческих структур, которые уклоняются от уплаты налогов. Ущерб превысил сумму в 1 млрд руб. На деньги, полученные от таких схем, Хахалева приобрела имущество в коттеджных поселках в Туапсинском районе Краснодарского края и Подмосковье.
Кроме того, источник сообщил ТАСС, что на коррупционные средства судья приобрела автомобиль Porsche Cayenne Turbo. Активы были зарегистрированы на ее мать, чтобы скрыть противоправные действия от руководства.
Наталия Хахалева – сестра экс-заместителя Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Женщина покинула Россию в 2021 г. после того, как глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение в отношении нее уголовного дела. Елену Хахалеву подозревали в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). В марте 2025 г. суд Азербайджана отказал в ее экстрадиции в Россию.