Суд арестовал подростка по делу об убийстве учительницы в Пермском крае
Свердловский районный суд избрал меру пресечения 17-летнему подростку, обвиняемому в убийстве учительницы из школы Добрянки Пермского края, в виде заключения под стражу на два месяца, сообщило «РИА Новости».
Молодой человек пробудет под арестом до 7 июня.
Инцидент произошел 7 апреля. Подросток напал с ножом на учительницу русского языка и литературы. По данным Mash, она не собиралась допускать к экзаменам молодого человека, у которого были серьезные проблемы с учебой.
Следственные органы управления СК по Пермскому краю сначала возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Позже его переквалифицировали на дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Следователи также возбудили дело о халатности (ст. 293 УК). Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.
Оценку инциденту попросили дать пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, однако он не стал этого делать. «Не в Кремле давать оценку подобной ситуации и анализировать причины. Это должны делать специалисты, которые выполняют свою работу», – сказал он.