Соцфонд начнет прием заявок на новую семейную выплату с 1 июня
С 1 июня начнется прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Об этом «РИА Новости» сообщили в Соцфонде РФ.
Выплата предназначена для семей, где среднедушевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов, а родители уплачивают НДФЛ: по итогам года налог пересчитывается до 6%, а разница возвращается семье. Право на получение средств имеют оба работающих родителя, а также усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок обучается очно (за исключением тех, кто проходит только дополнительные образовательные программы).
Претендовать на выплату могут граждане РФ, имеющие доход от трудовой деятельности за предыдущий год и не имеющие задолженности по алиментам. При этом лица, лишенные родительских прав, не смогут получить эту поддержку. Также выплата не предусмотрена для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые применяют специальные налоговые режимы и не имеют иных трудовых доходов, облагаемых НДФЛ.
Подать заявление можно будет до 1 октября года, следующего за годом уплаты НДФЛ: так, в 2026 г. россияне смогут обратиться за выплатой за 2025 г. Документы принимаются через портал «Госуслуги», в МФЦ или в клиентских офисах Социального фонда. Фонд самостоятельно запрашивает основную часть сведений, но в отдельных случаях заявителю может потребоваться предоставить дополнительные справки.
Депутаты Госдумы 30 марта предложили ежегодную индексацию выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки, сообщил «Ведомостям» представитель соавтора инициативы - председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и Аксаков предложили индексировать семейную ипотечную субсидию с 1 февраля каждого года на реальный уровень инфляции за прошедший год.