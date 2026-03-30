В Госдуму внесли проект о ежегодной индексации ипотечной субсидии семьям
Депутаты Госдумы предложили ежегодную индексацию выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель соавтора инициативы председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Сейчас для семей, в которых родился (или был усыновлен) третий и последующие дети, установлены выплаты в 450 000 руб. на погашение ипотечного кредита и процентов по нему. При этом за последние шесть лет размер выплаты ни разу не увеличивался.
Аксаков и председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложили индексировать семейную ипотечную субсидию с 1 февраля каждого года на реальный уровень инфляции за прошедший год.
В январе Минфин утвердил изменения условий льготной семейной ипотеки. Теперь супруги должны выступать созаемщиками по кредитному договору во время ее оформления. Женатая пара может привлечь третьих лиц для получения кредита, если их дохода недостаточно для его оформления. При этом такие изменения не будут затрагивать военнослужащих, которые участвуют в накопительно-ипотечной системе.