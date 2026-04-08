Хуснуллин: кабмин рассматривает увеличение лимита по семейной ипотеке

В январе Минфин утвердил изменения условий льготной семейной ипотеки. Теперь супруги должны выступать созаемщиками по кредитному договору во время ее оформления. Женатая пара может привлечь третьих лиц для получения кредита, если их дохода недостаточно для его оформления. При этом такие изменения не будут затрагивать военнослужащих, которые участвуют в накопительно-ипотечной системе.