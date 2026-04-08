Хуснуллин: кабмин рассматривает увеличение лимита по семейной ипотеке
Правительство РФ рассматривает увеличение лимита по семейной ипотеке, а также ввод дифференцированной ставки по числу детей. Об этом сообщил зампредседателя кабмина Марат Хуснуллин в ходе заседания коллегии Минстроя и комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни».
«У нас непростая задача – сократить расходы бюджета. <…> Пока рассматривается вариант увеличить лимит в целом по стране до 8 млн руб. с 6 млн руб.», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Кроме того, власти рассматривают введение более дифференцированного подхода к ипотеке по принципу «чем больше детей – тем ниже ставка», добавил Хуснуллин.
Сейчас, сообщил он, правительство запустило вместе с администрацией президента социологическое исследование, посвященное тому, как население относится к различным вариантам изменения в семейной ипотеке, по результатам которого будет принято окончательное решение.
Представитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова 30 марта рассказал «Ведомостям», что депутаты Госдумы предложили ежегодную индексацию выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Аксаков и председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложили индексировать семейную ипотечную субсидию с 1 февраля каждого года на реальный уровень инфляции за прошедший год.
В январе Минфин утвердил изменения условий льготной семейной ипотеки. Теперь супруги должны выступать созаемщиками по кредитному договору во время ее оформления. Женатая пара может привлечь третьих лиц для получения кредита, если их дохода недостаточно для его оформления. При этом такие изменения не будут затрагивать военнослужащих, которые участвуют в накопительно-ипотечной системе.