Суд отклонил иск о взыскании с помощницы Блиновской 47 млн рублей
Арбитражный суд Москвы отклонил иск финансового управляющего Елены Блиновской, Марии Ознобихиной, о взыскании с личной помощницы Блиновской Полины Видовской около 47 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости».
Финансовый управляющий требовала признать незаконными сделки по перечислению указанной суммы со счета Блиновской в пользу Видовской и взыскать с последней все полученные средства. Суд не нашел оснований для удовлетворения этих требований.
В ходе разбирательства Видовская пояснила характер своих расходов. По ее словам, она выполняла широкий круг обязанностей: полностью вела дела семьи, включая взаимодействие с детьми, гувернантками и старшей личной помощницей Марией Ростовой, а также с Алексеем Блиновским. В частности, помощница оплачивала услуги ЖКХ и следила за отсутствием долгов за квартиры, покрывала расходы на бассейн и дополнительные занятия для детей, в том числе уроки китайского и арабского языков.
Кроме того, Видовская упомянула, что на нее возлагались и другие траты – например, оплата услуг специалиста по уходу за аквариумом с медузами, который был у Блиновской (уход требовался раз в месяц). При этом все расходы, как подчеркнула помощница, проходили через бухгалтерию Блиновской: перед получением денег она согласовывала суммы с бухгалтером, указывая цель расходов.
Блиновскую осудили на пять лет колонии в марте 2025 г. за легализацию доходов и незаконный оборот платежных средств. Савеловский суд также оштрафовал ее на 1 млн руб., запретил коммерческую деятельность на 4 года и взыскал в доход государства 587 млн руб. В октябре Мосгорсуд смягчил приговор блогеру до четырех с половиной лет.
Суд пришел к выводу, что блогер при посредничестве своего мужа Алексея в 2019–2021 гг. уклонилась от уплаты налогов с физлица на сумму 906 млн руб. при помощи дробления бизнеса. При этом супруги легализовали часть средств в размере 716 млн руб.