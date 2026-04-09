Володин: количество оснований для выдворения мигрантов будет удвоено
Госдума рассмотрит законопроект, почти вдвое расширяющий перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранты будут подлежать выдворению. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
В законопроекте прописаны нарушение общественного порядка, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, совершение действий, создающих помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, а также распространение информации в интернете, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность. Кроме того, в перечне указаны публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.
По словам Володина, за ряд правонарушений помимо выдворения могут назначить штрафы.
Он привел данные МВД, согласно которым в 2025 г. за нарушение законодательства из России выдворили 72 000 иностранных граждан. С 2024 г., напомнил Володин, Госдума приняла 22 федеральных закона, совершенствующих миграционную политику. Причем 18 из них были инициированы депутатами.
23 марта президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий административное выдворение из страны для иностранцев и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту в ВС РФ. 18 марта этот закон одобрил Совет Федерации. Он вступил в силу 3 апреля.