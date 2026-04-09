ВККС приняла отставку зампреда Верховного суда Юрия Иваненко

Иваненко родился в 1966 г. Он был назначен судьей ВС в апреле 2015 г. С октября 2020 г. возглавлял 3-й судебный состав Судебной коллегии по экономическим спорам. Зампредом ВС – председателем Судебной коллегии по экономическим спорам Иваненко назначен в июле 2024 г.