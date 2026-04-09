ВККС приняла отставку зампреда Верховного суда Юрия Иваненко

Ведомости

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) приняла отставку заместителя председателя Верховного суда (ВС) – председателя Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ Юрия Иваненко, сообщил ТАСС.

Иваненко родился в 1966 г. Он был назначен судьей ВС в апреле 2015 г. С октября 2020 г. возглавлял 3-й судебный состав Судебной коллегии по экономическим спорам. Зампредом ВС – председателем Судебной коллегии по экономическим спорам Иваненко назначен в июле 2024 г.

22 июня 2025 г. Иваненко был назначен и. о. председателя ВС после смерти Ирины Подносовой. Она возглавила ВС в апреле 2024 г. после смерти Вячеслава Лебедева.

13 марта ВККС приняла решение о прекращении полномочий председателя Девятого арбитражного апелляционного суда Сергея Седова и судьи Бориса Стешана. По данным представителя коллеги, заседание было внеочередным. Решения в отношении Седова было принято на основе его письменного заявления об отставке.

