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Главная / Общество /

Назначен и.о. председателя Верховного суда

Обязанности умершей Ирины Подносовой будет временно исполнять Юрий Иваненко
Ведомости

Юрий Иваненко станет исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ. Об этом сообщает ТАСС.

До настоящего момента Иваненко занимал должность заместителя председателя Верховного суда РФ – председателя судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.

22 июля умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова. Она возглавила ВС в апреле 2024 г. после смерти Вячеслава Лебедева.

Подносова в 1975 г. окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета. С 1990 г. она была судьей Лужского городского суда Ленинградской области, а в 2003 г. стала его председателем. В 2013 г. она стала зампредседателя Ленинградского областного суда. Возглавила его в 2017 г. Через год стала главой Второго апелляционного суда общей юрисдикции, а в июле 2020 г. была назначена заместителем председателя ВС.

Иваненко родился в 1966 г. в Омской области. Является выпускником Омского государственного университета. В апреле 2015 г. стал судьей Верховного суда РФ, а с октября 2020 г. – председателем третьего судебного состава Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ. В июле 2024 г. был назначен на должность заместителя председателя Верховного суда РФ – председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ. Является членом президиума Верховного суда, сопредседателем Научно-консультативного совета.

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