Общество

В Минюсте объяснили причины признания «Мемориала» экстремистским

Верховный суд РФ признал международное общественное движение «Мемориал» (считается в России иноагентом) экстремистским по результатам постоянного мониторинга его деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

В ведомстве отметили, что «Мемориал» действовал как общественное объединение без образования юридического лица как в России, так и за рубежом, а в его работе были выявлены признаки экстремистской направленности, предусмотренные законодательством.

Как утверждают в Минюсте, деятельность движения «представляет угрозу основам конституционного строя, целостности и безопасности Российской Федерации», а также направлена на «нивелирование исторических, культурных, духовных и нравственных ценностей» и «возбуждение социальной и религиозной розни».

Отдельно министерство отмечает, что участники движения игнорируют вступившие в силу судебные решения и признают политзаключенными лиц, осужденных за участие в деятельности организаций, признанных террористическими в России.

Ведомство также заявило, что движение имеет устойчивую структуру с широким территориальным охватом: установлены 196 человек, которые участвуют в его деятельности и получают финансирование, в том числе из-за рубежа.

Как утверждается, «Мемориал» ведет деятельность более чем в половине субъектов РФ, а также за пределами страны – в ряде европейских государств и Израиле.

В конце 2021 г. Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, согласно которому международное историко-просветительское общество «Мемориал» было ликвидировано, как и его структуры. До этого организация получила статус НКО – иностранного агента от Минюста. Кроме того, ее неоднократно штрафовали за нарушение законодательства об иноагентах.

