Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Общество

ВЦИОМ: россияне гордятся Гагариным, но не знают современных космонавтов

Большинство россиян по-прежнему гордятся полетом космонавта Юрия Гагарина в космос, но уровень знаний о событии и интерес к космосу демонстрируют разнонаправленные тенденции. Об этом свидетельствуют результаты опроса АЦ ВЦИОМ, приуроченного ко Дню космонавтики. Он опубликован на сайте аналитического центра.

Согласно исследованию, 91% россиян считают полет Гагарина событием, которым можно гордиться и сегодня. Этот показатель остается неизменным по сравнению с 2006 г.

При этом уровень знаний о первом полете человека в космос снижается. Если в 2006 г. правильный ответ (1961 г.) давали 73% опрошенных, то в 2026 году – лишь 57%. Доля неверных ответов выросла с 11% до 16%, а число затруднившихся ответить – с 16% до 27%.

При этом доля тех, кто хотел бы побывать в космосе, увеличилась с 19% в 2009 г. до 30% в 2026 г. Число тех, кто отказался бы от полета, снизилось с 63% до 54%. Чаще всего о космических путешествиях мечтают молодежь, мужчины и жители крупных городов.

Опрос также показал, что россияне значительно хуже знакомы с современными космонавтами. Среди наиболее узнаваемых фигур респонденты называли Сергея Крикалева, Алексея Леонова и Олега Кононенко, однако в целом уровень узнаваемости современных представителей отрасли остается низким.

В числе возможных будущих космических прорывов россияне чаще всего называют освоение и колонизацию Луны и Марса, а также поиск внеземной жизни и развитие дальних космических полетов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её