ВЦИОМ: россияне гордятся Гагариным, но не знают современных космонавтов
Большинство россиян по-прежнему гордятся полетом космонавта Юрия Гагарина в космос, но уровень знаний о событии и интерес к космосу демонстрируют разнонаправленные тенденции. Об этом свидетельствуют результаты опроса АЦ ВЦИОМ, приуроченного ко Дню космонавтики. Он опубликован на сайте аналитического центра.
Согласно исследованию, 91% россиян считают полет Гагарина событием, которым можно гордиться и сегодня. Этот показатель остается неизменным по сравнению с 2006 г.
При этом уровень знаний о первом полете человека в космос снижается. Если в 2006 г. правильный ответ (1961 г.) давали 73% опрошенных, то в 2026 году – лишь 57%. Доля неверных ответов выросла с 11% до 16%, а число затруднившихся ответить – с 16% до 27%.
При этом доля тех, кто хотел бы побывать в космосе, увеличилась с 19% в 2009 г. до 30% в 2026 г. Число тех, кто отказался бы от полета, снизилось с 63% до 54%. Чаще всего о космических путешествиях мечтают молодежь, мужчины и жители крупных городов.
Опрос также показал, что россияне значительно хуже знакомы с современными космонавтами. Среди наиболее узнаваемых фигур респонденты называли Сергея Крикалева, Алексея Леонова и Олега Кононенко, однако в целом уровень узнаваемости современных представителей отрасли остается низким.
В числе возможных будущих космических прорывов россияне чаще всего называют освоение и колонизацию Луны и Марса, а также поиск внеземной жизни и развитие дальних космических полетов.